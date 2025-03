Unlimitednews.it - Caso Almasri, respinta alla Camera la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Nordio

ROMA (ITALPRESS) – È stataladineideldella Giustizia Carlosuli voti favorevoli sono stati 119 e i contrari 215.“Ildella giustizia aveva ampia discrezionalità se approcciare o meno la Corte Penale Internazionale. L’attività delnon è quella di passacarte, ma di un organismo che deve attivare un’attività istruttoria o pre-istruttoria soprattutto rapportandosi ad altri organi di governo e non. E può farlo quando gli atti che gli arrivano dCorte Penale Internazionale sono poco convincenti o rivelano inesattezze. E in questolo hanno fatto”, aveva detto in mattinata ilnel corso del suo intervento in aula.“Ho il sospetto che tutti questi attacchi, che ormai proseguono perché arrivano da tutte le parti e nei modi più fasulli, cominciano a dare la sensazione che si tratti di un attacco programmato e duraturo per evitare la madre di tutte le riforme: la separazione delle carriere e l’inserimento del sorteggio nel Consiglio Superiore della Magistratura“, ha aggiunto: “Quali che siano gli attacchi, noi non vacilleremo né esiteremo.