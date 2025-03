Lanotiziagiornale.it - Caso Almasri, oggi la Camera vota la sfiducia a Nordio. Il ministro: “Non sono minimamente preoccupato”

A un mese esatto dalla discussione davanti a unadisertata da tutta la maggioranza e dal governo, arrivain aula il voto sulla mozione dial Guardasigilli Carloper la vicenda, il (presunto) criminale ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) arrestato, rilasciato e riportato con volo di Stato in Libia.: “Non”“Non”, ha detto illunedì sera dalla poltrona amica dei “Cinque minuti” di Bruno Vespa, “Abbiamo seguito quello che la legge prevede, cioè il tempo che ildella Giustizia deve occupare per studiare le carte che arrivano dalla Corte penale internazionale”, ha spiegato. “Ildella Giustizia in quei casi non è un passacarte, deve dare delle valutazioni”, ha continuato, “Durante questo periodoè stato liberato”, ha concluso.