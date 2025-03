Agi.it - Caso Almasri: Nordio, "le accuse contro di me ricordano l'inquisizione". L'opposizione chiede le dimissioni

AGI - "Tutti questi attacchi cominciano a dare la sensazione che si tratti di un attacco programmato e duraturo per evitare la riforma sulla separazione delle carriere e l'inserimento del sorteggio nel Csm. Spero di sbagliarmi, probabilmente mi sbaglierò, ma vorrei che sia chiaro: quali che siano gli attacchi, giudiziari, di stampa, politici, noi non vacilleremo e non esiteremo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, replicando nell'Aula della Camera nel dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei suoi confronti per il '. "La riforma andrà avanti, e più saranno violenti, impropri, sciatti gli attacchidi noi in questo senso, più noi saremo forti e determinati. Se voi farete del vostro peggio, noi faremo del nostro meglio", ha assicurato il Guardasigilli.