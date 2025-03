Agi.it - Caso Almasri, la Camera respinge la sfiducia. Nordio, "contro di me accuse da inquisizione"

Leggi su Agi.it

AGI - Lalanei confronti del ministro della Giustizia Carloper la vicenda del torturatore libico. La mozione era stata presentata dalle opposizioni, tranne Azione che, pur condividendo nel merito le critiche al Guardasigilli, non ritiene utile lo strumento dellae, per questo, non ha partecipato al voto. Soddisfatto il ministro ("il Parlamento è sovrano"), che non risparmia stilettate alle forze di minoranza ("Mi accusano di tutto, sembra l'") e ribadisce la ferma volontà del governo di andare avanti sulla riforma della separazione delle carriere, vero obiettivo degli attacchi, a dire del ministro e della maggioranza. Dibattito e tensioni Rinviato più volte a causa dell'intasamento del calendario dei lavori, il dibattito sulla mozione dinon surriscalda gli animi, ad eccezione di alcuni momenti che, però, non sfociano mai in bagarre, come invece avvenuto nelle scorse settimane in occasione dell'altra mozione dipresentata dalle opposizioni, questa volta nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè per le vicende giudiziarie che la riguardano.