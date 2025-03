Agi.it - Caso Almasri: la Camera respinge la mozione di sfiducia a Nordio

AGI - L'Aula dellacon 215 voti contrari e 119 voti a favore ha respinto ladipresentata dalle opposizioni (ad eccezione di Azione, che non ha partecipato al voto) nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio suldel generale libicoche l'Italia ha liberato e riportato in Patria con un volo di Stato nonostante un mandato d'arresto della Corte Penale internazionale. La 'difesa' di Nordio "Tutti questi attacchi cominciano a dare la sensazione che si tratti di un attacco programmato e duraturo per evitare la riforma sulla separazione delle carriere e l'inserimento del sorteggio nel Csm. Spero di sbagliarmi, probabilmente mi sbaglierò, ma vorrei che sia chiaro: quali che siano gli attacchi, giudiziari, di stampa, politici, noi non vacilleremo e non esiteremo".