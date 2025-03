Anteprima24.it - Casertana, col Foggia gara da dentro-fuori: la salvezza dista sei punti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSeidal Latina, seidal Messina: laè nel limbo. Seidalla, seidai playout. La vittoria dei peloritani a Giugliano, in piena rimonta, inguaia ancora di più la classifica dei falchetti. La sconfitta a Monopoli, nell’ordine delle posizioni diverse, ci può stare, ma naturalmente è come arriva che fa rabbia. Anche in contemporanea alla vittoria del Messina.Colsarà una sfidaper entrambe, perché anche i rossoneri sono nei bassifondi della classifica e hanno perso le ultime tre.no otto, ed i satanelli devono riposare un turno. Una vittoria contro la squadra di Zauri, ex calciatore di Lazio e Fiorentina, significherebbe accorciare lenze a cinque. Il Latina, giocherà a Crotone che deve mantenere il quarto posto dagli assalti del Benevento.