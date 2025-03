Ilgiorno.it - "Case Aler agli autisti? Ecco perché si rischia il flop"

"Non saranno né semplici né rapide le assegnazioni di alloggiai conducenti dei mezzi pubblici ealtri lavoratori dei servizi essenziali individuati dalla Giunta e dalla maggioranza in Consiglio regionale. I tempi si annunciano lunghi". Così Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, dopo l’approvazione del protocollo tra la stessa Regione e leper dare un tetto a canone concordato a chi lavora nel trasporto pubblico. Un atto che segue quelli già varati o annunciati in favore di infermieri, forze dell’ordine, vigili del fuoco e polizia locale. A rallentare tali bandi saranno, spiega Rozza, due fattori. Il primo è tecnico: "L’adeguamento della piattaforma informatica al nuovo regolamento sarà spacchettata in due tempi: in una prima fase saranno inseriti solo i nuovi punteggi in base ai quali formare le graduatorie e in un secondo momento saranno inserite le specifiche utili per lanciare i bandi per le categorie professionali.