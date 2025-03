Lanazione.it - “Cascine, è l’ora del riscatto”. Tra Vasco Rossi, Guns N’ Roses e altri big: un’estate da tutto esaurito

Firenze, 26 marzo 2025 – Allea giugno arriva– mica pizza e fichi – e allora l’auspicio di tutti, città e istituzioni, è che il parco principe di Firenze, da anni ormai più croce che delizia per tutti, trovi il mondo di “andare al massimo”, che una “vita spericolata” già la sta conducendo, eccome. Saràdaalledove al Firenze Rocks , ormai calamita, ogni volta, per decine di migliaia di persone si sommeranno i concertoni ’in prestito’ dallo stadio Artemio Franchi che, causa cantieri, sarà costretto a fare passo. L’assessore alla cultura di Palazzo Giovanni Bettarini – e qui prendiamo in prestito Jovanotti che proprio di recente ha fatto capolino da queste parti – ’pensa positivo’ e ha fiducia in undel parco. “Mai così tanti eventi come quelli in programma per la pma estate” dice Bettarini che ricorda come proprio il concertone di, in calendario il 5 di giugno, sia un evento da 65mila persone.