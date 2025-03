Lanazione.it - Cascina, prevenzione dell'endometriosi

26 marzo 2025 - Una giornata per porre l’attenzione sull’. Sabato 5 aprile le Acli provinciali di Pisa e Lucca, insieme al Comune die alle associazioni “Endo-Care: insieme per prenderci curaa salutee donne Aps” e “La voce di una è la voce di tutte Odv”, proporranno un momento di riflessione sulla necessità di investire sulladi una malattia poco conosciuta. La mattinata si dividerà in due momenti: alle 9.30 nella Gipsotecaa Biblioteca comunale “Peppino Impastato” si terrà l’incontro con la cittadinanza alla presenza dei rappresentantie associazioni promotrici e’amministrazione comunale, con intervento informativo di Serena Pesci, vice presidente’associazione Endo-Care, insieme ad una ginecologa specialista; alle 11.30 ci sarà invece l’inaugurazionea panchina EndoPank all’interno del progetto “Sediamoci sul giallo: EndoPank” nei giardini di Viale Comaschi.