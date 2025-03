Dayitalianews.com - Casalnuovo, è morto Raffaele De Simone, lo chef ferito in Brasile un anno fa

Sarcelebrati oggi, 26 marzo, a, i funerali diDe, il pizzaiolo 32ennein un incidente a Rio de Janeiro nell’aprile 2024.Dopo quasi unpassato tra ospedali e riabilitazione èDe, il pizzaiolo napoletano di 32 anni rimasto gravementein un incidente a Rio de Janeiro, in, dove era andato per aprire una nuova pizzeria. Il giovaneera rientrato in Italia nel luglio scorso, in condizioni molto gravi e a rischio di restare tetraplegico. I funerali si terralle 12.30 di oggi, 26 marzo, nella parrocchia Maria Santissima Annunziata, in via Monsignor Peluso, adi Napoli, comune della provincia di cui era originario il giovane.Loera stato vittima di una rovinosa caduta a Rio de Janeiro il 19 aprile del 2024 dove era andato per avviare una nuova pizzeria.