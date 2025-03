Chietitoday.it - Casalincontrada in festa: eventi, cultura e innovazione dal 28 marzo

Leggi su Chietitoday.it

L’amministrazione comunale dia partire da venerdì 28con il consiglio comunale aperto come sempre a tutta la cittadinanza, invita a visitare il borgo in occasione dei seguenti:Sabato 29- dalle 9:00 alle 12:00, l’open day dell’asilo nido il Germoglio, in.