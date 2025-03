Ilrestodelcarlino.it - Casa Comunità, lavori al secondo piano

Nell’ambito dell’intervento Pnrr di manutenzione straordinaria delladidi Copparo, da oggi prenderanno avvio ialdel Blocco 2. Per l’esecuzione deisi renderanno necessari alcuni spostamenti: la pediatria dirimarrà al 2°, ma negli spazi che in passato ospitavano le degenze dell’Ospedale di; l’oculistica sarà trasferita nell’area polispecialistica al 1°; l’ufficio invalidi civili, infine, sarà sempre al 2°, ma nei locali adiacenti la pediatria. Ieri le pediatre hanno visitato i pazienti nell’ambulatorio 4 alterra, fino al ripristino dell’attività nei nuovi locali di assegnazione. Sempre ieri è stata sospesa la seduta dell’ortottista e i pazienti in appuntamento sono stati riprogrammati nelle giornate successive.