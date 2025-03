Casa, canoni alle stelle ma sempre più italiani scelgono l'affitto al posto dell'acquisto

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In un contesto sociale in continua evoluzione, anche il mercato immobiliare sta subendo profondi cambiamenti. Il 16ª Rapporto sul Mercato delle Locazioni in Italia 2024 di SoloAffitti rivela che l'abitazione di proprietà non è più al centro delle priorità degli. La domanda di affitti è in aumento, l’offerta rimane insufficiente rispetto