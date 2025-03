Ilrestodelcarlino.it - Carpi e il tabù Gubbio. Mai battuto al Cabassi

Per battere sabato ile rimettere la testa in zona playoff ildovrà fare quello che non gli è mai riuscito nella sua storia: sconfiggere la formazione umbra al "". Le uniche due vittorie contro i rossoblù sono infatti arrivate in trasferta al "Barbetti": quella per 2-1 col magnifico destro di Biasci nel finale nel 2019-20 con Riolfo in panchina e il roboante 4-0 del campionato seguente 2020-21, sempre in Lega Pro, con Pochesci al timone, con la doppietta dello "squalo bianco" Ferretti e i gol di De Cenco e Ghion, dopo che Rossi aveva parato un rigore a Juanito Gomez. In casa invece le tre sfide giocate non hanno portato vittorie. La prima nel 1971-72 in Serie D era terminata 0-0. In C2 nell’annus horribilis ’99-2000 i biancorossi di Specchia vennero battuti con un netto 3-0 dagli umbri grazie alla doppietta di Cornacchini.