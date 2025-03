Inter-news.it - Carnevale (capo scout Udinese): «Lucca si dimostri da Inter! Bijol…»

, responsabile dell’areaing dell’, ha parlato a 4 giorni dafocalizzandosi anche sue Bijol. Entrambi piacciono al club nerazzurro.– Andrea, responsabile dell’areaing dell’, ha parlato su Sportitalia.it. Questo il suo pensiero sul match di domenica: «C’è da dire che dopo la sosta l’ha sempre vinto, dunque dico all’che non dobbiamo aspettarci un’stanca per gli impegninazionali. I campioni anche quando non sono al massimo ti fanno gol. Sulla carta l’dovrebbe vincere, ma le partite vanno sempre giocate e basta vedere Napoli-, dove sembravamo noi il Napoli. Runjaic sta dando grande continuità con il suo lavoro. C’è una difesa fortissima, così come dei giocatori importanti fra centrocampo e attacco, un’identità ed una squadra consolidata».