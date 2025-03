Biccy.it - Carmen Russo replica all’outing su Enzo Paolo: “Lui gay? Parlo io”

Leggi su Biccy.it

Zeudi Di Palma lo scorso febbraio rivolgendosi a Mattia Fumagalli al Grande Fratello ha fatto un mezzo outing: “Tu non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga.di maschi non etero. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio! Prendi come esempio, che non si teneva un cecio in bocca, è venuto qui e..”. A un mese e mezzo di distanza sulla questione è intervenuta.La ballerina ha dichiarato che suo marito è assolutamente etero e che lei non ha mai avuto il minimo dubbio sul suo orientamento.ha anche specificato che Zeudi edsi sono solo incrociati per poche ore quando lui è tornato al Grande Fratello per insegnare delle coreografie e quindi la ragazza non ha elementi per poter parlare.meride embed="21502"questo articolo akskjsjsjsjaja sto lacrimando DOPO AVER DETTO CHEpic.