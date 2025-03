Ilfoglio.it - Cari ospiti di Gruber, ribellatevi alle falsità di Travaglio sull'Ucraina

Leggi su Ilfoglio.it

Gentilidi Lilli: Nathalie Tocci, Massimo Giannini, Paolo Mieli, Lucio Caracciolo, Lina Palmerini, Monica Guerzoni, Mario Monti, Andrea Scanzi, Beppe Severgnini, Alessandro De Angelis, Rosi Braidotti, Massimo Cacciari, Luca Josi, Pino Corrias. – completate voi l’elenco, cito alla rinfusa, prescindendo dvarie opinioni, e confidando nella comune larga alfabetizzazione – vorrei chiedervi come mai nessuna e nessuno di voi, salvo che m’inganni (perdo troppe puntate), abbia mai obiettato a un “argomento” stentoreamente e sprezzantemente enunciato dal mio beniamino Marcopiù o meno un giorno sì e uno no. L’“argomento” dice che Zelensky si legò le mani rispetto a qualsiasi negoziato quando nel settembre del 2022 decretò il divieto a trattative con la Russia di Putin che non prevedessero il ripristino integrale dei confini ucraini (lunedìa cresta dell’onda trumpian-putiniana, si è spinto a rivelare che la delegazionenon si incontra coi russi ma separatamente con gli americani perché resta sequestrata da quella fanatica smania di Zelensky di bruciare i vascellispproprie e della sua gente).