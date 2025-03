Spazionapoli.it - Careca e Alemao con i bambini della Scuola Calcio Asd San Domenico: il VIDEO imperdibile

Antonioin questi giorni sono a Napoli: quest’oggi, tappa a Soccavo per le due vecchie glorieSSC Napoli.Napoli – Milan è una sfida che rievoca sensazioni speciali per i tifosi azzurri: una partita che, in passato, è valsa più di qualche lotta per lo Scudetto, soprattutto nell’era di Diego Armando Maradona. Simboli rispettivamente di sud e nord, le due compagini hanno dato vita negli anni a incontri che sono entrati di diritto nella storia e che ha emozionato tutti coloro che ricordano quella squadra con enorme commozione.Alle spalle di Maradona, c’era una squadra di tutto rispetto e tra i protagonistifine degli anni Ottanta ci sono senza dubbio anche Antonio. I due brasiliani sono a Napoli da più di qualche giorno, facendo visita anche al murales dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli (clicca qui per vedere il).