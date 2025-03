Anteprima24.it - Capua, cedimenti sulla pavimentazione. Antropoli: “Pavimentazione durata meno dell’Amministrazione comunale”

Tempo di lettura: 2 minutiVia Gran Maestrato di San Lazzaro a, manifesta già visibili venature sul manto stradale. Un’opera realizzata pochi anni fa ma che già evidenzia dei problemi. A segnalarlo il consigliereMassimo, che a nome anche dei colleghi consiglieri comunali di minoranza Brogna, Di Rauso e Ragozzino chiede chiarimenti. Con delibera n. 93 del 27 dicembre 2022 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione di via Gran Maestrato di San Lazzaro, nominando nello stesso atto anche il responsabile del procedimento. Con determina n° 162 del 17 Febbraio 2023 erano stati affidati i lavori di sistemazione del manto stradale, per un totale di spesa ammontante a circa 102 mila euro, con inizio previsto per il 22 Febbraio successivo anche se, di fatto, c’era stato qualche giorno di slittamento per dare il via alle opere .