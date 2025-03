Ilnapolista.it - Caprile: «Napoli è un salto di qualità che ho voluto e cercato»

Il portiere del, in prestito al Cagliari, Eliaha parlato a Sport Più Magazine Veneto del suo andamento in rossoblù e dell’opportunità di vestire la maglia degli azzurri.: «è undiche ho»Le dichiarazioni diriportate da Tuttomercatoweb.«Mi sto trovando molto bene in Sardegna. È una terra nuova, che non conoscevo, soprattutto la città. Mi sto trovando benissimo, sia con la città che con i cagliaritani».L’esordio in Serie A con l’Empoli non è andato come speravi.«La prima partita è stata contro il Verona e non è andata nel migliore dei modi perché abbiamo perso per colpa mia. Quindi diciamo che la mia carriera in A è partita subito in salita. Però come tutte le difficoltà è stato uno step di crescita, che si è concluso con la salvezza all’ultima giornata, all’ultimo minuto contro la Roma.