Quicomo.it - Cantù, violenza tra le mura domestiche: 32enne portato al Bassone

Leggi su Quicomo.it

I carabinieri della stazione dihanno arrestato, nella serata del 20 marzo 2025, un cittadino ucraino di 32 anni residente in città. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Como.Il provvedimento restrittivo è.