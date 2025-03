Lecceprima.it - Cantiere per la fogna, dopo l’esposto i controlli dei carabinieri forestali. “Tutto in regola”

Leggi su Lecceprima.it

NARDO’ -gli accorgimenti per evitare i disagi alla circolazione nei weekend, con la sospensione dei cantieri entro metà settimana e delle chiusure delle strade, aicompiuti in mattinata dai, in seguito ad un esposto, per la verifica dei lavori.Al momento.