Camminata fino alla vetta con teatro all’aperto e musica

Al mattino ladel Monte San Primo, al pomeriggio evento teatrale e mini concerto dipopolare. Due eventi domenica per animare e tutelare il Monte San Primo, organizzati dall’omonimo coordinamento. Si parte al mattino con lacima del monte organizzata con il Collettivo Libero Pensiero di Lecco: ritrovo alle 8.30 al parcheggio della stazione di Canzo per poi spostarsi al parcheggio della Colma di Sormano, in zona Osservatorio, da dove alle 9 partirà la. La durata è di quattro ore con un dislivello di circa 600 metri: richiesto discreto allenamento e abbigliamento adeguato, con pranzo al sacco e acqua al seguito. Nel pomeriggio la narrazione teatrale“Donne che amano gli alberi“ di e con Marta Stoppa e Cristina Quadrio, accompagnate dai violini di Giulia Larghi e Clara Marzorati.