Lapresse.it - Camera, mozione di sfiducia al ministro Nordio per il caso Almasri

Ildella Giustizia Carloè allaper l’esame delladipresentata dalle opposizioni (a eccezione di Azione) nei suoi confronti, dopo il. Il Guardasigilli, prima di intervenire in Aula, si è concesso un caffè alla buvette. La segretaria Pd Elly Schlein interverrà in dichiarazione di voto. Tra gli iscritti a parlare per le opposizioni, poi, Riccardo Magi (Più Europa), Maria Elena Boschi (Iv), Angelo Bonelli (Avs), Federico Cafiero De Raho (M5S), Antonio D’Alessio (Azione. In quota maggioranza Galeazzo Bignami (FdI), Simonetta Matone (Lega), Pietro Pittalis (FI), Martina Semenzato (Nm).: “Accusato di tutto, ricorda inquisizione” “Sono stato accusato di essere responsabile del numero dei suicidi in carcere, delle nomine del garante, del sovraffollamento carcerario, del panpenalismo, delle madri detenute, di una crociata contro le intercettazioni, del dossieraggio dei parlamentari e di altro”.