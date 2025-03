Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City e non solo: un’altra big di Premier League si fionda sull’esterno. Le ultimissime sul suo futuro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto il Manchester City, che tornerà di certo alla carica. Occhio anche al Liverpool, che perderà a giugno Alexander-Arnold e avrà bisogno di un giocatore in quella porzione di campo. La corsa è aperta.