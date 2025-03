Cambiare Android con finestre simile a Windows

Leggi su .com

Il sistema operativonon è certamente nato per essere utilizzato sui PC normali, ed anche se nelle sue evoluzioni ha subito molti adattamenti, tanto da poter essere installato sui computer conx86), rimane comunque un po' scomodo da usare per lavorare come si farebbe cono Mac.Siccome, però, qualsiasi dispositivo, sia esso smartphone o meglio ancora tablet,può essere trasformato in un PC aggiungendo tastiera, mouse e monitor, qualcuno ha pensato bene di creare un'applicazione speciale capace di trasformarein un vero sistemao Mac OS, con lo Start Menu, le icone, lee le applicazioni che si aprono come programmi.Queste app funzionano già abbastanza bene anche se su schermo piccolo possono risultare confusionarie. Ideali quindi per tablet e chi collega il telefono al monitor, sono anche interessanti da provare, perchè non richiedono alcun root o particolare configurazione, sono solo da installare e usare subito, semplici e complete.