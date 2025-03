Quifinanza.it - Calendario dei pagamenti Inps di aprile: date di accredito di Adi, Assegno unico e Naspi

È ricco, come del resto accade ogni mese, ildeidi2025: le prestazioni in liquidazione riguardano milioni di beneficiari relativamente all’dell’e universale, dell’di inclusione, delle indennitàe Dis-coll, e del Supporto per la formazione e il lavoro.Non va dimenticato, naturalmente, l’della pensione direlativo alle quasi 23 milioni di prestazioni, delle quali quelle dei lavoratori a riposo sono 16,2 milioni. Di seguito ildeiper famiglie e lavoratori.Quando viene pagata la pensione di2025Le pensioni di2025 verranno pagate a partire da martedì 1, che corrisponde al primo giorno bancabile del mese. Si ricorda che sulla pensione dipossono essere presenti aumenti o trattenute, a seconda della zona di residenza e della condizione fiscale del beneficiario.