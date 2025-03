Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, nuovo nome per Manna: sfida alla Premier

Leggi su Spazionapoli.it

Per ilbisogna registrare unaLeague.Nonostante l’attuale posizione di classifica che obbliga ila non distogliere l’attenzione,, direttore sportivo azzurro, è al lavoro per la prossima stagione. L’ex Juve ha sul taccuino diversi nomi interessanti da regalare a Conte, con diversi blitz già programmati nei prossimi mesi per mettere in porto degli affari. A fine stagione ilcollezionerà un bel tesoretto da utilizzare poi nella sessione estiva di.La cessione di Kvara e – la certa – di Osimhen, insieme ai rientranti dai prestiti che poi verranno ceduti,può regalarsi diverse gioie., si segue Kostantinos Karetsas: c’è concorrenzaI partenopei vogliono alzare il livello della propria rosa, in modo tale da continuare a “restare aggrappati come i gatti” – come direbbe qualcuno – o, magari, già dall’inizio della prossima stagione, avere qualche ambizione in più.