Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, prezzo fissato per l’addio: basteranno 15 milioni per la cessione di quel bianconero. Cifre e dettagli

di RedazioneNews24da 15: isul possibile futuro di un calciatore. Cosa filtraAnche Samuel Mbangula è tra i sacrificabili della dirigenza della Juve sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella prossima estate lapotrebbe monetizzare il suo buon rendimento stagionale attraverso la.Si ascolteranno offerte sul mercato: per circa 15di euro la Juve non si opporrà aldell'esterno belga. Tutti sono in discussione in vista della prossima stagione.