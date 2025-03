Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: il Milan brucia la concorrenza per il difensore? Era accostato anche ai bianconeri. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: ilsupera tutti per il? Eraai, cosa sta succedendo. NovitàCome riferito da Tuttosport, il Verona con molta probabilità sarà costretto a privarsi in estate di Diego Coppola, dato che potrebbe scatenarsi un’asta per ilche ha stregato tutti in questa stagione in Serie A.A farsi avanti è ilche a breve proverà a formulare la sua prima offerta in vista dell’estate,per cercare di sbaragliare lain cui è compresoil.Leggi sunews24.com