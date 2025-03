Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: servono 30 milioni di plusvalenze dopo l’esonero di Thiago Motta. Chi può risanare i conti: i tre nomi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: in estate serviranno almeno 30didi. Chi può: i trein listaTutto ha un costo, anchedi. La separazione a stagione in corso col tecnico avrà delle ripercussioni sul, lì dove secondo la Gazzetta dello Sport il club dovrà recuperare una trentina didi euro.Tre i principali indiziati alla cessione, che aiuterebbe e non poco le casse bianconere: in pole position c’è Cambiaso, conteso da Manchester City e Liverpool. Seguono poi Vlahovic e Yildiz, quest’ultimo dal futuro piuttosto incerto.Leggi suntusnews24.com