Sololaroma.it - Calciomercato 2025, sessione estiva divisa in due fasi: ecco le date

Leggi su Sololaroma.it

Il presente dice che ci sono 9 “finali” a disposizione della Roma per cercare di centrare l’obiettivo Champions League, un qualcosa che aprirebbe scenari totalmente nuovi per squadra e club. La sensazione è che la coppa dalle grandi orecchie possa incidere in maniera forte su più fronti, dalla permanenza dei top della squadra, come un Dybala rientrato oggi nella capitale, al nuovo allenatore, con Gasperini in pole, fino ad unadiche potrebbe decollare con prestigio ed incasso dell’Europa che conta. E proprio i tre mesi più caldi dell’anno, tanto per temperatura quanto per affari tra squadre, faranno registrare una novità assoluta in questo, necessaria per un motivo ben preciso che ormai conosciamo da tempo. Ilestivo sarà diviso in duedistinte e separate, con la FIGC che ha appena comunicato leufficiali di inizio e fine: la prima dal 1 al 10 giugno, fino alle ore 20:00, la seconda dal 1 luglio al 1 settembre, sempre fino alle 20:00.