Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria. Il Collinello celebra una stagione da dominatori: promozione con quattro giornate d’anticipo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una vittoria annunciata, quella delnel campionato di. La squadra bertinorese presieduta da Matteo Milandri ha festeggiato dopo lo 0-3, firmato da Cangialosi, Galassi e Giacobbi, sull’Atletic Frampula sua più immediata inseguitrice. A +16 sul Rubicone Calisese, ora, la matematicaè arrivata a ben 4dal termine. "Unaperfetta – ha detto l’esperto mister Simone Mariani –. Vincere in una cornice come lo stadio Filippi di Forlimpopoli è stata la ciliegina sulla torta". Per il16 vittorie e 5 pareggi con un solo ko; in precedenza aveva vinto anche la coppa del girone O. Cannoniere della squadra, con 17 centri, Davide Cangialosi. Mentre per Christopher Brandino è l’11° campionato vinto in carriera. Questa la rosa. Portieri: Christian Carpino, Alessandro Fabbri, Mattia Mastrandea.