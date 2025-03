Oasport.it - Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Vola la Norvegia di Haaland

L’eliminazione dalla UEFA Nations League, materializzatasi al termine del rocambolesco doppio confronto con la Germania, ha dirottato la Nazionale italiana dinel gruppo I delleeuropee per la fase finale della Coppa del Mondo. Gli Azzurri si giocheranno quasi sicuramente con lail primo posto del, che garantisce il pass automatico per il Mondiale.Mentre Donnarumma e compagni sfidavano i tedeschi nei quarti di Nations League, il gruppo I è entrato nel vivo con lo svolgimento delle prime quattro partite. La formazione norvegese guidata dalla stella del Manchester City Erlingha cominciato nel migliore dei modi il percorso verso la rassegna iridata, ottenendo due larghe vittorie in trasferta e restando dunque a punteggio pieno.La selezione scandinava guida dunque laprovvisoria dopo due turni a quota 6 punti davanti a Estonia e Israele, appaiate con 3 punti, mentre la Moldavia occupa l’ultima posizione avendo perso i primi due match in casa.