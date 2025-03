.com - Calcio / Prima Categoria 2024-2025, il racconto della 25^ giornata dei gironi B e C

Castelfrettese e Ostra lanciate verso la volata finale per la vittoria del girone B. Marzocca, Montemarciano, Osimo, Borghetto e Borgo Minonna lottano per tre posti nei play-off. La lotta salvezza coinvolge 7 squadre in 9 punti. Nel girone C, Argignano e Passatempese sognano gli spareggi promozione VALLESINA, 26 marzo– Ci stiamo avvicinando alle battute finali del campionato die nulla sembra essere veramente deciso dopo le gare25^dello scorso weekend.Girone B – lotta promozione e play-offNel girone B, in particolare, la lotta per la promozione sembra essersi ormai ristretta a Castelfrettese e Ostra, con 5 punti a dividere le primeclasse. Entrambe hanno vinto, pur soffrendo, in trasferta contro Castelleonese e Labor. Agli ostrensi, tra l’altro, basterà un punto per centrare aritmeticamente quanto meno i play-off.