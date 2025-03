Sport.quotidiano.net - Calcio, In prima categoria il cambio dell’allenatore non ha prodotto gli effetti desiderati in casa del serricciolo. Gilli: "Avevamo bisogno di vincere, alla fine il pareggio non ci accontenta»

Leggi su Sport.quotidiano.net

l’assolutodi, maabbiamo ottenuto solamente uncontro la Folgor Marlia". Queste sono le prime parole pronunciate dal segretario e dirigente Andreache commenta uno 0-0 che serve ben pocopropria squadra. "La partita l’abbiamo fatta noi, come era giusto che fosse, tanto che i nostri avversari in novanta minuti non hanno procurato alcun pericolo dalle parti di Vegnuti. Noi non abbiamo concretizzato diverse occasioni, è stato annullato un gol a Casciari e nel finale un fallo clamoroso in area su Shqypi non è stato fischiato dal direttore di gara. Alcuni episodi non sono girati a nostro favore, ma questi ovviamente non solo alibi, perché dovevamoa tutti i costi, ma non ci siamo riusciti. Nel primo tempo il match è stato piuttosto sottotono, ma nella ripresa siamo partiti forte.