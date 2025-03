.com - Calcio a 5 / Serie B, il Corinaldo si regala un sogno: Mernap Faenza battuta 2-9

I biancorossi di Tinti vincono il recupero della 20^ giornata e si portano a -3 dalla capolista del girone D a 2 giornate dalla fine, 26 marzo 2025 – Ilespugnae riapre i discorsi per la vittoria del girone D diB dia 5. La squadra di Tinti, infatti, ha regolato con un 5-9 la capolista, portandosi a -3 dalla vetta a 2 giornate dalla fine. I faentini chiuderanno il proprio campionato sabato al PalaTriccoli di Jesi, mentre i corinaldesi hanno due partite ancora da giocare. La gara, originariamente in programma il 15 marzo, era stata rinviata per allerta meteo in Emilia Romagna. Il, stando a quanto riferisce la pagina ufficiale della società, ha disputato la partita perfetta, corale: da Perlini paratutto, alla tripletta di Bacchiocchi, passando per la doppietta di Bronzini e i gol di capitan Campolucci, Pianelli, Mancini e Pettinari.