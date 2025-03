Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 In Serie C2. Turno da dimenticare per il Futsal Massa. Vince la Toringhese

: Ceselli, Tomei, Pinochi, Debdoubi, Trotta, Fasolino, Dabdoubi, Essaghir, Parenti, Trama, Dinucci, Mingaroni. All. Banducci.: Bertipagani, Vannucci, Vignali, Rouiched, Gazzoli, Giovannetti, Fruzzetti, Puglione, Menchini, Ammannati, Pintore, Mussi. All. Aliboni. Arbitro: Bastogi di Livorno. Marcatori: Dabdoubi 3 (T), Debdoubi 2 (T), Essaghir 2 (T), Mingaroni (T); Puglione 3 (M), Ammannati (M), Giovannetti (M). LUCCA – Altro passo falso delnel campionato regionale diC2. I bianconeri apuani sono tornati battuti da Lucca nella 19ª giornata facendosi superare in classifica proprio dalla, salita al quinto posto. I ragazzi allenati da Giacomo Aliboni anche mantenendo la sesta posizione accederebbero ugualmente alla fase degli spareggi promozione.