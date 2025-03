Agi.it - Cade dal parapetto di Trinità dei Monti. Ricoverata una donna spagnola

AGI - Unadi 55 anni è caduta dalin prossimità della scalinata didei, a Roma: finendo all'interno dell'area privata di un'attività commerciale. È accaduto poco prima delle 7 del mattino: le pattuglie del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale in servizio nell'area di piazza di Spagna sono intervenute insieme a personale sanitario che ha trasportato laferita al Policlinico Umberto I. Non si esclude l'ipotesi che possa trattarsi di un tentativo di suicidio. Sull'accaduto sono tuttora in corso le indagini da parte della polizia locale.