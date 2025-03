Agi.it - Cade dal parapetto di Trinità dei Monti. Morta una donna spagnola

Leggi su Agi.it

AGI - Èladi 55 anni caduta, questa mattina alle 7, nel vuoto dalin prossimità della scalinata in piazza dellade', a Roma. Laè deceduta al Policlinico Umberto I. Le pattuglie del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale in servizio nell'area di piazza di Spagna sono intervenute insieme a personale sanitario che ha trasportato laferita in ospedale dove è deceduta per le lesioni riportate. Non si esclude l'ipotesi che possa trattarsi di un tentativo di suicidio. Sull'accaduto sono tuttora in corso le indagini da parte della polizia locale.