BYD meglio di Tesla | i motivi del sorpasso su Elon Musk

Complice la crisi di, alle prese con boicottaggi e vendite in calo dopo la svolta a estrema destra di, ilè avvenuto: nel 2024 la casa automobilistica cinese BYD ha superato il fatturato del marchio del magnate diventato stretto collaboratore di Donald Trump, consolidando la propria posizione di leader globale nel mercato delle vetture elettriche. Uno smacco non da poco per, che nel 2011 intervistato da Bloomberg aveva definito le auto del marchio di Shenzhen «non particolarmente attraenti», sottolineando che la tecnologia non era «il suo pezzo forte». Adesso però le cose sembrano decisamente cambiate: mentre il magnate di origini sudafricane continua a puntare sempre più sull’intelligenza artificiale, BYD ha messo la quinta staccandonei ricavi, grazie a batterie dalle alte prestazioni e prezzi accessibili.