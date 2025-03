Ilgiorno.it - Busto Arsizio, baby gang scatenate tra insulti e aggressioni. La polizia: “Non hanno più timore di noi”

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) –agli agenti, pestaggi tra minorenni: episodi che stanno suscitando preoccupazione e allarme, l’ultimo domenica pomeriggio, quando il tempestivo arrivo degli agenti delladi Stato ha evitato in centro ail peggio nei confronti di due diciassettenni, da parte di un gruppo di minorenni, italiani e albanesi, tutti identificati. Situazioni che da settimane fanno discutere proprio per il fatto che ad essere coinvolti sono giovanissimi. E dunque ci si interroga cercando di capire le cause di questi comportamenti che sfociano nella violenza fisica e insieme individuare le possibili azioni di prevenzione a livello educativo. Interviene sul delicato argomento Paolo Macchi, segretario generale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori della) in provincia di Varese, un uomo in divisa, come i suoi colleghi ogni giorno impegnato a tutelare le istituzioni e i cittadini.