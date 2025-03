Secoloditalia.it - Bus turistico precipita dal ponte e finisce nel Po. Morto l’autista. Si ipotizza un malore (video)

Leggi su Secoloditalia.it

E’che era stato tratto via dalle acque del fiume Po dopo che il pullmanda lui guidato è caduto nel fiume all’altezza di piazza Vittorio Veneto, sfondando una parte del parapetto lungo Corso Cairoli in prossimità del semaforo delVittorio Emanuele.Si tratta di un pullman privatoto questo pomeriggio, a bordo del quale, a quanto si appreso, si trovava soloche è stato estratto senza vita. Il corpo dell’uomo è stato coperto con la coperta termica dopo l’accertamento della morte da parte degli operatori del 118. Non c’erano altre persone a bordo e nessun altro è stato soccorso. L’uomo, parcheggiato in piazza Vittorio, sarebbe arrivato dritto in retromarcia sul parapetto, sfiorando due persone. Un ragazzo e una signora sono stati soccorsi e portati via in ambulanza ma non sarebbero gravi.