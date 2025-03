Unlimitednews.it - Bus turistico cade nel Po a Torino, morto l’autista

(ITALPRESS) – Un bus, nel pomeriggio di oggi, è precipitato nelle acque del Po a, a ridosso del ponte di piazza Vittorio Veneto, in pieno centro storico.. Il pullman, dopo aver investito tre pedoni, ha sfondato il parapetto per finire in acqua. Sul mezzo non erano presenti passeggeri.Il pullman si è parzialmente inabissato, secondo i primi rilievi al suo interno c’era solo. Il mezzo ha sfondato il parapetto all’altezza dei Murazzi. A intervenire sono state le squadre dei vigili del fuoco, insieme ai sommozzatori.-Foto Vigili del Fuoco-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo