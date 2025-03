Ilrestodelcarlino.it - Bus navetta contro guard rail. Piccole contusioni per l’autista

Ieri pomeriggio poco dopo le ore 17 un autobusè finitoilin via Laurana, poco dopo l’incrocio con l’imbocco di via della Stazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.ha riportato alcune lievie si è fatto medicare dai sanitari. A bordo erano presenti due passeggeri rimasti fortunatamente illesi. In seguito i carabinieri li hanno accompagnati in ospedale per gli accertamenti, mentre la polizia locale coordinava il flusso del traffico, rallentato, e a tratti anche bloccato, durante il recupero dell’autobus.