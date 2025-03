Thesocialpost.it - Bus caduto nel Po, andava a prendere una scolaresca: strage sventata

Sono terminate le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero del pullman turistico precipitato nel fiume Po nel pomeriggio del 26 marzo. Dopo ore di lavoro, le gru hanno provveduto a sollevare il mezzo e a riportarlo sulla sede stradale.L’incidente ha richiesto un intervento complesso da parte delle squadre di soccorso, impegnate nel garantire la messa in sicurezza dell’area e nel coordinare le manovre necessarie per il recupero del veicolo. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’ac, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle eventuali responsabilità.Non sono ancora state diffuse informazioni precise sulle cause dell’incidente, ma secondo le prime ipotesi il pullman potrebbe aver avuto problemi meccanici o il conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo.