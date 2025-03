Lapresse.it - Buon compleanno Roberto Bolle, il mito della danza compie 50 anni

50. Formatosi alla Scuola del Teatro alla Scala di Milano, di cui è Étoile dal 2004,hato in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose, tra le quali l‘American Ballet Theatre, il Balletto dell’Opéra di Parigi, il Balletto del Bol’šoj e il Royal Ballet.si è esibito per i più grandi personaggi del mondo. Il 1° giugno 2002 hato al Golden JubileeRegina Elisabetta e nel 2004 ha ballato al cospetto di GiovPaolo II sul sagrato di Piazza San Pietro.Il Galaand FriendsA partire dal 2008 ha portato con enorme successo il suo Gala “and Friends” in luoghi fino ad allora mai raggiunti dalla: il sagrato del Duomo di Milano, Piazza Plebiscito a Napoli, il Colosseo e le Terme di Caracalla a Roma, la Valle dei Templi di Agrigento, il Giardino di Boboli a Firenze e Piazza San Marco a Venezia.