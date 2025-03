Lanazione.it - Buon 2026 in stile pisano: "Sarà un anno complesso ma la città è in movimento ed è sempre più attrattiva"

di Gabriele Masieropisa"unsicuramenteper le tensioni internazionali ma che caratterizzato dal fatto che Pisa è unainche in questi anni ha messo n piedi una serie di progetti importanti. Non solo grazie alle risorse del Pnrr, ma anche per la capacità di attrarre investimenti privati. Ed è con questo auspicio che auguro a tutti unin". Il raggio di sole come tradizione ha appena "baciato" in cattedrale l’uovo di marmo posto sul pilastro accanto al celebre pergamo di Giovannitraguardando "lae il popolo" nel, nove mesi prima di tutti gli altri secondo lo, che indicava l’ingresso nel nuovonel giorno dell’Annunciazione della Vergine, e con queste parole il sindaco Conti ha fatto gli auguri ai suoi concittadini, ricordando anche che il Capodcoincide dacon l’inizio della stagione turistica cittadina.