Iltempo.it - "Bugiardo". Gomez demolisce Prodi: gesto e parole alla giornalista inaccettabili

Leggi su Iltempo.it

“Si scambia l'affetto con l'aggressione”. Sono state queste ledi Romanosul caso dei capelli tirati a Lavinia Orefici,di Quarta Repubblica. La vicenda è al centro della puntata del 26 marzo di Tagadà, talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, che ospita per un commento Peter, direttore del sito de Il Fatto Quotidiano: “Questa cosa che ha dettoè una bugia, purtroppo lui aveva mentito e aveva detto di non averle toccato i capelli e gliela ha toccati. Ha la fortuna di avere un DonzelliDonnarumma. Come il portiere della Nazionale ha permesso che una partita che stavano vincendo gli avversari di2 a 0, fosse al momento 2 a 2. Quello che ha fattonon è accettabile da parte di un personaggio pubblico, perché la domanda ti può non piacere, ma tu sei un personaggio pubblico e sei di fronte ai giornalisti e c'è unache in maniera assolutamente educata ti chiede cosa ne pensi.