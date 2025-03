Bugatti Tourbillon | disponibile l’esclusiva configurazione Equipe Pur Sang

Leggi su .com

(Adnkronos) – A Molsheim, sede storica di, sono iniziate le configurazioni per i primi esemplari della nuova. I clienti, affiancati da esperti del marchio, possono ora personalizzare la loro hypercar con un livello di dettaglio mai visto prima. Tra le opzioni più iconiche spicca il pacchetto “Pur”, ispirato al glorioso passato .L'articoloPurproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?